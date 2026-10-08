Stroomstoring in Breda: herstel verwacht rond half tien

In Breda is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om zes uur en zevenentwintig minuten en treft postcodegebied 4811ZT. De oorzaak is nog niet bekend, maar de netbeheerder verwacht het probleem rond half tien op te lossen.

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De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomkabels en leidingen in de regio, onderzoekt nog wat de storing heeft veroorzaakt. Het aantal getroffen adressen in Breda is op dit moment niet bekend.

De verwachting is dat de storing rond negen uur en dertig minuten voorbij zal zijn. Tot die tijd kunnen inwoners in het aangeduide postcodegebied geen gebruik maken van stroom.