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Ongeluk op A58 bij Bavel, vertraging richting Breda ruim een uur

Ongeluk op A58 bij Bavel, vertraging richting Breda ruim een uur (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Ongeluk op A58 bij Bavel, vertraging richting Breda ruim een uur (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).

Een ongeluk op de A58 bij Bavel zorgt donderdagochtend voor flinke verkeersproblemen. Richting Breda is de vertraging opgelopen tot ruim een uur.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De voertuigen die bij het ongeluk betrokken waren, worden geborgen. Rijkswaterstaat verwacht rond kwart voor acht 's ochtends klaar te zijn met de bergingswerkzaamheden.

Verkeer kan de file volgens Rijkswaterstaat niet goed ontwijken. Op de mogelijke omleidingsroutes staan namelijk ook files.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

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