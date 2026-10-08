Permanent verbod zwaar verkeer in Reusel

Reusel-De Mierden stelt een permanente verbodszone in voor doorgaand landbouw- en vrachtverkeer in de kern Reusel. Hiermee wil de gemeente de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren.

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De maatregel volgt op een tijdelijk verbod in Reusel-Zuid dat eind september is afgelopen. Het tijdelijke verbod werd ingesteld omdat zwaar verkeer woonstraten gebruikte als sluiproute tijdens de reconstructie van de Markt en de Wilhelminalaan. Om te voorkomen dat de overlast terugkeert of zich verplaatst, wordt het verbod nu uitgebreid naar de gehele kern van Reusel.

De nieuwe verbodszone valt grotendeels samen met de grens van de bebouwde kom. Een belangrijke uitzondering is de route Turnhoutseweg – Schoolstraat – Zeegstraat. Deze blijft open voor zwaar verkeer, zodat de verbinding met het provinciale wegennet behouden blijft. Ook het bedrijventerrein Lange Voren valt buiten het verbod.

Verkeersbesluit en uitvoering

Voor het instellen van de verbodszone is een verkeersbesluit genomen. Dit besluit is terug te vinden in het Gemeenteblad. In oktober 2026 worden de borden geplaatst die het verbod aangeven.

Met deze permanente maatregel hoopt de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in Reusel structureel te verbeteren, terwijl lokaal bestemmingsverkeer gewoon mogelijk blijft.