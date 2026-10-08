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Arrestatieteam valt pand binnen in Geldrop, veel recherche aanwezig
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Een arrestatieteam is donderdagochtend een pand binnengevallen aan de Eindhovenseweg in Geldrop. Inmiddels zijn meerdere eenheden van de politie ter plaatse.
De reden voor de inval is onbekend. Zover bekend is er ook niemand aangehouden.
De DSI (Dienst Speciale Interventies) deed de inval rond zes uur. Na de inval kwam een grote hoeveelheid rechercheurs ter plaatse voor verder onderzoek. De recherche droeg tijdens het onderzoek gezichtsbedekkende kleding
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