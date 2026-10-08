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Arrestatieteam valt pand binnen in Geldrop, veel recherche aanwezig

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Inval in pand in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).
Inval in pand in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).

Een arrestatieteam is donderdagochtend een pand binnengevallen aan de Eindhovenseweg in Geldrop. Inmiddels zijn meerdere eenheden van de politie ter plaatse.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De reden voor de inval is onbekend. Zover bekend is er ook niemand aangehouden.

De DSI (Dienst Speciale Interventies) deed de inval rond zes uur. Na de inval kwam een grote hoeveelheid rechercheurs ter plaatse voor verder onderzoek. De recherche droeg tijdens het onderzoek gezichtsbedekkende kleding

  • Inval in pand in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).
    Inval in pand in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).
  • Inval in pand in Geldrop (foto: Persbureau Heitink).

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