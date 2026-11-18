Ze strijden al jaren tegen vliegtuiglawaai en vliegtuigen vanaf Breda International Airport die volgens hen de regels aan hun laars lappen. Maar inmiddels zijn Elske Baaijens uit Bosschenhoofd en Wilfred Lauwen uit Rucphen vooral moegestreden. Officiële klachten dienen ze niet of nauwelijks meer in, omdat dat volgens hen toch weinig oplevert. "Het is hier gewoon wildwest."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vooral op drukke, zonnige dagen is het volgens hen raak. Baaijens ziet vanuit haar tuin vliegtuigen die de voorgeschreven vertrekroute volgens haar niet volgen. "Je kan klagen wat je wil, maar het helpt niet. Kom maar bij mij in de tuin zitten en dan weet je niet wat je ziet." Ook Lauwen ziet regelmatig vliegtuigen boven Rucphen die volgens hem van de route afwijken. Op drukke zomerdagen gaat het volgens hem om tientallen toestellen. "Dat gaat gewoon de hele dag door. Ik heb volop bewijs, ik heb filmpjes, ik heb foto's."

"Waarom zou je blijven klagen als het geen effect heeft?"

Vooral de pleziervluchten ergeren hem. "Een heel dorp heeft er last van dat één persoon het leuk vindt om in zo'n vliegtuigje boven zo'n dorp te vliegen." Hij noemt dat "knap asociaal". Lauwen vreest bovendien voor de veiligheid. Volgens hem vliegen toestellen soms gevaarlijk dicht bij elkaar. "Ik ben bang dat het een keer misgaat. En dan stort het neer in de woonwijk. Op een school of op een tankstation."

Vliegtuigen op Breda International Airport (foto: Omroep Brabant).

Voor Lauwen zit de frustratie vooral in het gebrek aan handhaving. De luchthaven kan piloten aanspreken, maar het toezicht op landelijke vliegregels ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens hem wordt nauwelijks opgetreden tegen piloten die de routes negeren.

"Als jij door het rode stoplicht rijdt, krijg je ook gewoon een boete. En hier gebeurt dat niet. Dat is gewoon wildwest."

"Wij hebben een beperkt aantal collega’s."

De ILT erkent dat ze niet structureel toezicht houdt op het vlieggedrag rond Breda International Airport. Daarvoor heeft de inspectie te weinig capaciteit. "Wij hebben een beperkt aantal collega’s. Als ILT werken we daarom risicogericht en risico gestuurd. Dat betekent dat we keuzes maken en prioriteren op basis van analyses en risico’s", legt een woordvoerder uit. Baaijens voert de strijd al tientallen jaren. Via Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant vocht ze een wijziging van het luchthavenbesluit, daarin staan de regels waaraan het vliegveld en de piloten zich moeten houden, aan. Die werd in 2024 vernietigd. Nu wordt gewerkt aan een nieuw besluit, maar volgens haar worden omwonenden nauwelijks geïnformeerd. "Er wordt geen informatie gegeven aan de inwoners." Ze vreest opnieuw naar de rechter te moeten. "Ik ben bezorgd dat het dadelijk weer met het luchthavenbesluit verkeerd afloopt. En dat we weer naar de Raad van State moeten."

"Veiligheid is altijd een van de speerpunten. Dan maar over iemands huis."

Breda International Airport ziet juist dat het aantal officiële klachten sterk is gedaald. Volgens directeur Jan Voeten waren er begin oktober zo'n 43 klachten binnengekomen, waarvan negentien afkomstig zouden zijn van een kleine groep mensen. Volgens Voeten hebben aanpassingen aan de vliegroutes geholpen. Piloten die overlast veroorzaken, worden aangesproken. "Probeer een beetje rekening te houden met elkaar, zoals een goede buurman", is volgens hem de boodschap. Veiligheid gaat daarbij altijd voor. "Doe nooit iets wat de veiligheid in het geding brengt. Dan maar over iemands huis."

"De slager keurt zijn eigen vlees."

Maar minder klachten betekenen volgens Baaijens en Lauwen niet dat de overlast is afgenomen. Ze hebben weinig vertrouwen in de afhandeling. Lauwen zet zijn beelden tegenwoordig liever op sociale media. "Waarom zou je blijven klagen als het geen effect heeft?", zeggen ze. Baaijens noemt de klachtenafhandeling "de slager die zijn eigen vlees keurt". Vooral het gevoel niet serieus te worden genomen steekt haar. "Dat je niet geloofd wordt. Dat je zegt: ik heb last, jullie vliegen slecht. En dat je eigenlijk min of meer uitgelachen wordt." Lauwen wil onafhankelijke controles en optreden tegen overtredingen. "Er moet gewoon gehandhaafd worden."