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Stroomstoring treft Dongen, herstel verwacht vanavond

Aangepast

In Dongen is sinds vanochtend een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn. De storing begon om vijf over negen en volgens de netbeheerder wordt die naar verwachting rond half zeven vanavond opgelost.

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De stroomstoring in Dongen heeft postcodegebied 5104 getroffen. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt nog wat de oorzaak is.

Volgens de huidige planning wordt de storing rond half zeven vanavond opgelost. Tot die tijd werkt de netbeheerder door om het probleem te verhelpen.

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Enexis storingen en onderhoud

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