Asfaltonderhoud De Vest in Valkenswaard op 17 en 18 oktober

De Vest in Valkenswaard krijgt op 17 en 18 oktober een nieuwe asfaltlaag. Het onderhoud vindt overdag plaats tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard voert het asfaltonderhoud uit op bedrijventerrein De Schaapsloop. Het gaat om levensduur verlengend werk waarbij een dunne asfaltlaag over het hele wegoppervlak wordt aangebracht. Eerder in mei zijn al plaatselijke reparaties uitgevoerd.

Om de veiligheid te waarborgen, wordt De Vest in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit geldt voor het stuk tussen de rotonde bij de Europalaan en de bocht bij de John F. Kennedylaan. De kruising met Zeelberg blijft wel open, zodat verkeer De Vest kan oversteken. Fietsers kunnen gewoon gebruikmaken van de fietspaden.

Bereikbaarheid tijdens onderhoud

De milieustraat aan de Oase is zaterdag geopend. Aanwonenden en bedrijven aan De Vest zijn vooraf persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Het asfalt wordt in fases aangebracht om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Als het weer slecht is, schuift het onderhoud door naar het weekend van 24 en 25 oktober. De omleiding voor het afgesloten gedeelte van De Vest wordt ter plaatse aangegeven met borden.