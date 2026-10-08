Gratis vergroenen van erven in Bladel

Eigenaren van erven buiten de bebouwde kom in Bladel kunnen met het project ErvenPlus 5.0 gratis advies en materiaal krijgen om hun erf te vergroenen en meer biodiversiteit te creëren.

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Met het initiatief ErvenPlus 5.0 wil de gemeente Bladel samen met Brabants Landschap, adviesbureau Orbis en lokale natuurverenigingen de biodiversiteit op het platteland verbeteren. Het project richt zich op het creëren van leefgebieden voor dieren zoals huismussen, boerenzwaluwen en egels.

Deelnemers ontvangen een erfscan, waarbij een adviseur ter plekke bekijkt hoe het erf het best kan worden aangepast. Samen wordt een plan opgesteld dat past bij de wensen van de eigenaar en de mogelijkheden van het terrein. Het benodigde plantgoed en ander materiaal wordt vervolgens aan huis geleverd.

Steun van provincie en loterij

ErvenPlus wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de provincie Noord-Brabant, de Postcode Loterij en 27 gemeenten in Brabant, waaronder Bladel. Het doel is om het platteland leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor mens en dier.

Naast bekende soorten zoals de huismus profiteren ook minder opvallende dieren zoals torenvalken, steenuilen en huiszwaluwen van de maatregelen. Door deel te nemen aan het project wordt het erf niet alleen groener, maar ook een thuis voor deze dieren.

Advies aan huis

Het project richt zich specifiek op eigenaren van erven buiten de bebouwde kom. De erfscanner, zoals de adviseur wordt genoemd, bekijkt samen met de deelnemer de mogelijkheden en stelt een plan op. Hiermee krijgen erven een positieve impuls voor de natuur.