Parkeren in berm Vessem toegestaan met ontheffing

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor parkeren in de berm aan Kuilenhurk en Buikheide in Vessem. Dit besluit is op 6 oktober 2026 genomen en kan mogelijk gevolgen hebben voor de omgeving.

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Het parkeren in de berm is nu officieel toegestaan dankzij een verleende ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Deze ontheffing geldt voor twee locaties in Vessem: Kuilenhurk en Buikheide. Gemeenten geven deze ontheffingen bijvoorbeeld voor specifieke situaties waarin standaardregels niet volstaan.