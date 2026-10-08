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Parkeren in berm Vessem toegestaan met ontheffing

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor parkeren in de berm aan Kuilenhurk en Buikheide in Vessem. Dit besluit is op 6 oktober 2026 genomen en kan mogelijk gevolgen hebben voor de omgeving.

Gevonden voor jou

Het parkeren in de berm is nu officieel toegestaan dankzij een verleende ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. Deze ontheffing geldt voor twee locaties in Vessem: Kuilenhurk en Buikheide. Gemeenten geven deze ontheffingen bijvoorbeeld voor specifieke situaties waarin standaardregels niet volstaan.

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