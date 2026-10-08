Woonunit tijdelijk toegestaan in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen en gebruiken van een woonunit aan de Heezerenbosch in Heeze.

Gevonden voor jou

De vergunning is verstrekt voor een locatie waar het gebruik eerder in strijd was met de regels voor ruimtelijke ordening. Het besluit heeft betrekking op de bouw en het gebruik volgens het omgevingsplan.