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Loetje Tilburg plaatst energieopslagsysteem voor restaurant

Loetje Tilburg heeft maatwerkvoorschriften gekregen voor een energieopslagsysteem. Het systeem komt in het pand aan de Bisschop Zwijsenstraat om het restaurant van voldoende stroom te voorzien.

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De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd door de gemeente Tilburg en hebben betrekking op de plaatsing van een inpandig energieopslagsysteem. Zo’n systeem, ook wel EOS genoemd, zorgt ervoor dat er genoeg elektrische capaciteit beschikbaar is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het restaurant.

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