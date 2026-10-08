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Vergunning voor werkzaamheden bij Landgoed Moerle in Tilburg
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor werkzaamheden bij Landgoed Moerle. Het gaat om de afronding van het inrichten van een ven aan de Gilzerbaan.
De vergunning betreft het uitvoeren van werkzaamheden, specifiek voor het afronden van de inrichting van een ven in het plangebied Zuid-West. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of aanlegactiviteiten, die invloed kunnen hebben op de omgeving.
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