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Toestemming voor drie festiviteiten in Mierlo
Er is toestemming verleend voor drie incidentele festiviteiten aan de Oudvensestraat 9 in Mierlo. De evenementen vonden plaats op 25 september, 16 oktober en 7 november van dit jaar.
De locatie in Mierlo was het toneel van drie festiviteiten waarvoor een vergunning is verleend. Het gaat om een incidentele toestemming, bedoeld voor eenmalige activiteiten die buiten de reguliere regels vallen. De vergunning is verzonden op 29 september 2026.
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