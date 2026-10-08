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Toestemming voor drie festiviteiten in Mierlo

Er is toestemming verleend voor drie incidentele festiviteiten aan de Oudvensestraat 9 in Mierlo. De evenementen vonden plaats op 25 september, 16 oktober en 7 november van dit jaar.

Gevonden voor jou

De locatie in Mierlo was het toneel van drie festiviteiten waarvoor een vergunning is verleend. Het gaat om een incidentele toestemming, bedoeld voor eenmalige activiteiten die buiten de reguliere regels vallen. De vergunning is verzonden op 29 september 2026.

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