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Schaftkeet en dixi geplaatst in Mierlo tot februari 2027

In Mierlo is toestemming verleend voor het plaatsen van een schaftkeet en dixi aan Gerst 2. Deze staan daar vanaf 7 september 2026 tot en met 28 februari 2027.

Gevonden voor jou

De schaftkeet en dixi zijn bedoeld om tijdelijk voorzieningen te bieden op de locatie. Het gaat om een periode van bijna zes maanden, waarin deze geplaatst blijven aan Gerst 2 in Mierlo.

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