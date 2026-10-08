Schaftkeet en dixi geplaatst in Mierlo tot februari 2027

In Mierlo is toestemming verleend voor het plaatsen van een schaftkeet en dixi aan Gerst 2. Deze staan daar vanaf 7 september 2026 tot en met 28 februari 2027.

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De schaftkeet en dixi zijn bedoeld om tijdelijk voorzieningen te bieden op de locatie. Het gaat om een periode van bijna zes maanden, waarin deze geplaatst blijven aan Gerst 2 in Mierlo.