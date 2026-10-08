Spookhuis in Geldrop krijgt groen licht voor zes dagen

Er is toestemming gegeven voor een spookhuis aan Hulst 136 in Geldrop. Het evenement vindt plaats op zes dagen: 23, 24, 30 en 31 oktober, en 6 en 7 november 2026.

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Het spookhuis wordt georganiseerd op verschillende dagen in oktober en november en is gevestigd op de locatie Hulst 136 in Geldrop. Het evenement valt onder de verleende evenementenvergunning en biedt bezoekers een spannende ervaring. De exacte datums zijn 23, 24, 30 en 31 oktober, en 6 en 7 november 2026.