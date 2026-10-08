Nieuwe woningen aan Bredaseweg in Roosendaal

De gemeenteraad van Roosendaal heeft een wijziging van het omgevingsplan definitief vastgesteld. Het gaat om de bouw van negen grondgebonden woningen aan de Bredaseweg 88. De plannen zijn vanaf 12 oktober in te zien.

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Met de wijziging van het omgevingsplan krijgt het perceel aan de Bredaseweg in Roosendaal een woonbestemming. De stukken zijn vanaf 12 oktober zes weken lang beschikbaar. Ze zijn digitaal te bekijken via officiële bekendmakingen en het Omgevingsloket. Voor wie dat lastig is, zijn de plannen ook op afspraak in te zien bij Het HUIS van Roosendaal. Daarvoor kan gebeld worden naar het algemene telefoonnummer van de gemeente.