Veldhoven krijgt rotonde bij kruispunt Sondervick

De gemeente Veldhoven heeft besloten een rotonde aan te leggen bij het kruispunt Sondervick en de Antwerpsebaan. De nieuwe inrichting moet de verkeersveiligheid vergroten en het fietsverkeer stimuleren.

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De rotonde combineert verschillende fietsverbindingen, wat het comfort en de bereikbaarheid voor fietsers verbetert. Door de snelheid te remmen en minder haakse verkeersbewegingen te creëren, wordt het kruispunt veiliger voor zowel fietsers als automobilisten. De fietsroutes op de rotonde worden vrijliggend en krijgen voorrang op ander verkeer. Hiermee draagt de rotonde ook bij aan een beter fietsnetwerk in de omgeving.