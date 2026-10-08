Vispassage bij Kerkeindseweg in Deurne krijgt vergunning

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een vispassage bij de Kerkeindseweg. Het besluit werd op 6 oktober genomen.

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De vispassage wordt aangelegd op een locatie nabij de Kerkeindseweg in Deurne. Een vispassage is een voorziening die het vissen mogelijk maakt om hindernissen zoals dammen of sluizen te passeren, zodat ze veilig hun route kunnen vervolgen.