Nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een individuele gehandicaptenparkeerplaats aangewezen bij Lindenhof 26. Deze plek is exclusief bedoeld voor de aanvrager en zijn voertuig. Het besluit is genomen na overleg met de politie.

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De gehandicaptenparkeerplaats wordt gemarkeerd met een verkeersbord en onderbord waarop het kenteken van het voertuig staat. De aanvrager voldoet aan de voorwaarden, waaronder het bezit van een geldige gehandicaptenkaart en beperkte mobiliteit. De locatie is gekozen omdat de aanvrager geen eigen parkeermogelijkheid heeft en afhankelijk is van openbare parkeerplaatsen.

Volgens de gemeente draagt de parkeerplaats bij aan de mobiliteit van mensen met een beperking, zodat zij dichter bij hun woning kunnen parkeren en actief deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het besluit heeft geen invloed op de parkeerdruk in de Lindenhof.