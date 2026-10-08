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Standplaats voor Griekse producten verlengd in Best
De standplaatsvergunning voor de verkoop van Griekse producten op het Wilhelminaplein in Best is verlengd. Burgemeester en wethouders hebben het besluit genomen op 6 oktober 2026.
De vergunning geldt voor het hele jaar 2027 en maakt het mogelijk om de openbare ruimte te gebruiken voor de verkoop. Het Wilhelminaplein is een bekende locatie in Best waar vaker standplaatsen worden ingenomen.
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