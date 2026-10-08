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Vrachtwagenverbod ingesteld op Grintweg in Handel
De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de Grintweg in Handel. Het verbod geldt voor doorgaand vrachtverkeer en moet zorgen voor meer verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bestemmingsverkeer blijft toegestaan.
De Grintweg ligt buiten de bebouwde kom van Handel en is een erftoegangsweg. De beperkte breedte van de weg en de aanwezigheid van recreatief verkeer maken de doorgang voor vrachtwagens lastig. Bewoners hadden gevraagd om maatregelen vanwege geluidhinder, trillingen en zorgen over veiligheid. Alternatieve routes voor doorgaand vrachtverkeer zijn beschikbaar via de Oude Domptweg en de Haveltweg.
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