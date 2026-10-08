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Container mag twee maanden op openbare weg in Vught staan

In Vught is toestemming gegeven voor het plaatsen van een container op de Vliertstraat. De container mag vanaf 5 oktober tot en met 4 december blijven staan.

Gevonden voor jou

De container wordt geplaatst op Vliertstraat 27. Het gaat om een periode van bijna twee maanden waarin deze op de openbare weg mag staan. De gemeente Vught heeft op 5 oktober de ontheffing hiervoor verstrekt.

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