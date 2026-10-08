Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor aanpassing aan gevel in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een risaliet aan een woning aan de Onze Lieve Vrouwedijk.

Gevonden voor jou

Een risaliet is een uitbouw aan een gevel die vaak decoratief en functioneel wordt gebruikt. De vergunning heeft betrekking op een woning in Waalre, gelegen aan de Onze Lieve Vrouwedijk. Het besluit is op 2 oktober genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalre

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.