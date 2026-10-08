Vergunning verleend voor aanpassing aan gevel in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een risaliet aan een woning aan de Onze Lieve Vrouwedijk.

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Een risaliet is een uitbouw aan een gevel die vaak decoratief en functioneel wordt gebruikt. De vergunning heeft betrekking op een woning in Waalre, gelegen aan de Onze Lieve Vrouwedijk. Het besluit is op 2 oktober genomen.