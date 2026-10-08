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Maashorst biedt landbouwgrond tijdelijk te huur aan
De gemeente Maashorst heeft plannen om landbouwgrond tijdelijk te verpachten. Het gaat om gronden in Uden en Zeeland die vanaf januari 2027 via een openbare selectieprocedure beschikbaar komen.
De pachtperiode is maximaal negen maanden, beginnend op 1 januari 2027. Voor de toewijzing van de grond kijkt Maashorst niet alleen naar de hoogste pachtprijs, maar ook naar duurzaam gebruik en eco-activiteiten. Agrarische ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen inschrijven op clusters van verschillende grootte.
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