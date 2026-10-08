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Zonnepanelen op gemeentelijk monument in Volkel toegestaan

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor zonnepanelen op een monument in Volkel.

Gevonden voor jou

Het gaat om het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een bijgebouw aan de Rudigerstraat in Volkel. Het pand is een gemeentelijk monument. De vergunning is verleend en het besluit is op 6 oktober verzonden. Het project heeft betrekking op een bouwactiviteit en het aanpassen van een monument.

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