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Shoarma-standplaats op zaterdagen in 2026 in Luyksgestel
In Luyksgestel mag op alle zaterdagen in 2026 een standplaats worden ingenomen op het kerkplein voor de verkoop van shoarma. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor toestemming gegeven.
Het besluit is op 6 oktober 2026 verstuurd door de gemeente Bergeijk. De standplaats wordt ingericht op het kerkplein in de kern van Luyksgestel. Shoarma-liefhebbers kunnen hier dus het hele jaar door terecht op zaterdagen.
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