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Voorwerp op of aan de weg toegestaan in Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is toestemming verleend voor een voorwerp op of aan de weg. Dit geldt vanaf 19 oktober tot 23 november bij de Titus Brandsmastraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een tijdelijke ontheffing die is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten. De locatie betreft de Titus Brandsmastraat in Baarle-Nassau. Specifieke regels rondom het plaatsen van objecten op of langs openbare wegen moeten worden nageleefd.

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