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Halloweenoptocht in Baarle-Nassau krijgt groen licht
De Halloweenoptocht op 30 oktober in Baarle-Nassau heeft een evenementenvergunning gekregen. Het evenement vindt plaats van half zes tot elf uur ’s avonds op het St. Annaplein.
Op 6 oktober is besloten dat de optocht door mag gaan. Tijdens het evenement worden Halloweenactiviteiten georganiseerd in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Het St. Annaplein vormt het centrale verzamelpunt.
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