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Castelré Kermis: vergunning verleend voor evenement
De vergunning voor de Castelré Kermis is verleend. Het evenement vindt plaats op zondag 18 oktober en maandag 19 oktober bij Café In Holland.
Op zondag duurt de kermis van tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Maandag is het evenement te bezoeken van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds. De locatie is Schootsenhoek 23 in Castelré.
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