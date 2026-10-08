Verwaarloosde caravan in Someren moet weg

Op de Smulderslaan in Someren is een verwaarloosde caravan achtergelaten. Het gaat om een crèmekleurige caravan met roestplekken en graffiti, die al weken op de openbare weg staat. De gemeente heeft de eigenaar tot 13 oktober de tijd gegeven om de caravan te verwijderen.

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De caravan is in strijd met de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening van Someren. Als de caravan na 13 oktober nog steeds niet is weggehaald, zal de gemeente deze zelf verwijderen. De kosten worden verhaald op de eigenaar, als die bekend wordt. Afhankelijk van de waarde wordt de caravan opgeslagen, verkocht of vernietigd.