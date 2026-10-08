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Najaarstocht MTB Esbikers gaat zondag van start in Esbeek
De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor de Najaarstocht MTB Esbikers. Het evenement vindt zondag plaats in en rondom Esbeek, met start- en finishlocatie op Sportpark Den Hondsbosch.
De Najaarstocht MTB Esbikers is een mountainbike-evenement dat wordt gehouden op zondag 11 oktober 2026. Deelnemers starten vanaf Sportpark Den Hondsbosch in Esbeek en rijden langs Landgoed De Utrecht, Landgoed Gorp en Roovert en een gedeelte in Vlaanderen. De tocht duurt van acht uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags.
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