Kanaaldijk Biest-Houtakker weer toegankelijk voor alle verkeer

De geslotenverklaring voor alle verkeer op de Kanaaldijk in Biest-Houtakker is ingetrokken. Hiermee mogen ook fietsers en ruiters weer gebruik maken van deze weg.

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Het eerdere verkeersbesluit, dat toegang tot de Kanaaldijk beperkte tot aanwonenden en aangelanden, is vervallen. Dit betekent dat het verkeersbord dat de wegafsluiting aangaf, wordt verwijderd. De gemeente Hilvarenbeek heeft deze wijziging doorgevoerd om de bruikbaarheid en veiligheid van de weg te verbeteren.