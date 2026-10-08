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Kanaaldijk in Biest-Houtakker afgesloten voor doorgaand verkeer
De Kanaaldijk in Biest-Houtakker heeft een geslotenverklaring gekregen voor alle verkeer, behalve voor aanwonenden en aangelanden. Dit besluit moet zorgen voor meer veiligheid en het beperken van verkeersonveilige situaties op de onverharde weg.
De Kanaaldijk wordt vaak gebruikt door recreatief gemotoriseerd verkeer, wat leidt tot gevaarlijke situaties. De weg is onverhard en vooral bedoeld voor fietsers, agrariërs en onderhoudsvoertuigen. Het weren van doorgaand verkeer draagt bij aan rust en behoud van de natuur. Navigatiesystemen wijzen de weg regelmatig als een kortere route aan, ondanks dat deze vaak slecht begaanbaar is.
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