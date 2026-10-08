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Luchtmachtdag op vliegbasis Gilze-Rijen krijgt groen licht

De evenementenvergunning voor de Luchtmachtdag op vliegbasis Gilze-Rijen is verleend. Het evenement vindt plaats op donderdag 29 oktober 2026 van half één tot half vijf in Rijen.

Gevonden voor jou

De Luchtmachtdag wordt gehouden op de vliegbasis Gilze-Rijen, aan de Rijksweg 121. Het evenement biedt bezoekers de kans om tussen half één en half vijf in de middag een kijkje te nemen op de basis.

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