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Luchtmachtdag op vliegbasis Gilze-Rijen krijgt groen licht
De evenementenvergunning voor de Luchtmachtdag op vliegbasis Gilze-Rijen is verleend. Het evenement vindt plaats op donderdag 29 oktober 2026 van half één tot half vijf in Rijen.
De Luchtmachtdag wordt gehouden op de vliegbasis Gilze-Rijen, aan de Rijksweg 121. Het evenement biedt bezoekers de kans om tussen half één en half vijf in de middag een kijkje te nemen op de basis.
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