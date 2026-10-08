Vergunning verleend voor semi-bungalows in Drunen

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de bouw van drie semi-bungalows met bergingen aan de Julianastraat in Drunen. Bij een eerdere bekendmaking is het verkeerde projectgebied opgegeven, dit is nu rechtgezet.

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Het gaat om een omgevingsvergunning die op 21 september is verleend. De woningen worden gebouwd op de locatie Julianastraat 5, 5A en 5B in Drunen. Bij de bekendmaking op 30 september is een fout gemaakt in het omgevingsloket, waarbij een verkeerd projectgebied werd ingevoerd. Dit is inmiddels gecorrigeerd door de gemeente.