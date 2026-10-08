Verbouwing twee-onder-een-kapwoning in Gemonde goedgekeurd

De gemeente heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woning aan de Oetelaarsestraat 18 in Gemonde. Het besluit is genomen op 6 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het verbouwen van een twee-onder-een-kapwoning. Het gaat om bouwactiviteiten die technisch zijn beoordeeld en passen binnen het omgevingsplan. Inwoners die meer willen weten over het besluit kunnen contact opnemen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.