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Waalwijk geeft groen licht voor bouw van truck wash

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de bouw van een truck wash nabij de Van Schijndelstraat. Het besluit is op 6 oktober bekendgemaakt.

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De nieuwe truck wash komt op een perceel in Waalwijk dat kadastraal bekend staat als sectie L, nummer 977. Het gaat om een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt. Het besluit is twee dagen geleden officieel gepubliceerd.

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