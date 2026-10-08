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Bladel wil welzijnssubsidies voor 2027 verlenen
De gemeente Bladel heeft aangekondigd subsidies te willen geven aan organisaties die volgend jaar welzijnsactiviteiten organiseren. Het gaat om subsidies voor initiatieven die de lokale gemeenschap ondersteunen.
De burgemeester en wethouders van Bladel hebben een lijst opgesteld met activiteiten waarvoor zij subsidies willen toekennen. Hierbij is gekeken naar welke organisaties de meest geschikte kandidaten zijn volgens vooraf vastgestelde criteria. Het definitieve besluit over de subsidieverlening wordt na acht weken genomen.
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