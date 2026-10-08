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Herfst Trial trekt zaterdag door gemeente Bladel
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor de doorkomst van de Herfst Trial op zaterdag 10 oktober 2026. Het evenement zal plaatsvinden door heel de gemeente.
De Herfst Trial is een evenement waarbij deelnemers een route afleggen door verschillende delen van Bladel. De gemeente heeft hiervoor op 6 oktober een vergunning verleend. Dit kan zorgen voor tijdelijke veranderingen in de omgeving, zoals verkeersmaatregelen.
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