Woensdrecht wil grond verkopen voor nieuw netstation

De gemeente Woensdrecht heeft aangekondigd een perceel grond in Putte te willen verkopen. Het gaat om een strook van 24 vierkante meter nabij de kruising Weg naar de Hooiweide en Sparrenlaan. De grond is bedoeld voor de bouw van een nieuw netstation door Enexis.

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Met de aanleg van het netstation wil de gemeente bijdragen aan de energietransitie en voldoen aan de huidige en toekomstige vraag naar elektriciteit. Volgens de gemeente is Enexis de enige geschikte partij voor deze taak. De verkoop wordt gezien als een openbare handeling, waarbij geen ruimte is voor andere gegadigden.