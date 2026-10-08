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Mobiele frietkar krijgt vergunning in Ledeacker
Op 5 oktober heeft de gemeente Land van Cuijk een vergunning verleend voor een mobiele verkoopwagen in Ledeacker. De wagen mag op 5 en 7 februari 2027 friet en snacks verkopen aan de Stippent 2A.
De vergunning maakt het mogelijk om op beide data snacks aan te bieden op de locatie in Ledeacker. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk.
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