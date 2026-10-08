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Mobiele frietkar krijgt vergunning in Ledeacker

Op 5 oktober heeft de gemeente Land van Cuijk een vergunning verleend voor een mobiele verkoopwagen in Ledeacker. De wagen mag op 5 en 7 februari 2027 friet en snacks verkopen aan de Stippent 2A.

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De vergunning maakt het mogelijk om op beide data snacks aan te bieden op de locatie in Ledeacker. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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