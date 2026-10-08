Evenementenvergunning voor bevrijding Breda op Parade

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement ter ere van de 82e bevrijding van Breda. Het evenement vindt plaats op 24 oktober 2026 van twee tot vier uur ’s middags op de Parade.

Gevonden voor jou

Het evenement is een herdenking van de bevrijding van Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wordt gehouden op de Parade, een bekende locatie in het centrum van de stad. De vergunning is onderdeel van de voorbereidingen voor de festiviteiten.