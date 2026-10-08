Nieuwe gevelreclame voor panden in Kerkstraat Den Bosch

Voor de panden aan de Kerkstraat 5 en 5 A in Den Bosch is een vergunning verleend om de huidige gevelreclame te vervangen. Dit gebeurt vanwege een nieuwe gebruiker van het pand.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit en het plaatsen van handelsreclame. Het besluit is genomen op 30 september 2026, maar treedt niet direct in werking. De gemeente benadrukt dat bekendmaking van dit besluit plaatsvindt door toezending aan de aanvrager.