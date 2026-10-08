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Ventvergunning voor dorpskalenders in Lage Zwaluwe

Op zaterdag 12 december mag het Sint Nicolaascomité in Lage Zwaluwe dorpskalenders huis-aan-huis verkopen. De gemeente Drimmelen heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het Sint Nicolaascomité Lage Zwaluwe kan op zaterdag 12 december 2026 dorpskalenders aan de deur verkopen dankzij een ventvergunning van de gemeente Drimmelen. Hiermee wordt het comité in staat gesteld om hun jaarlijkse traditie voort te zetten.

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