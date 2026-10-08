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Woonunit aan Slobeendweg in Heusden mag worden gebouwd

Het college van Asten heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een woonunit aan de Slobeendweg in Heusden. Het besluit is op 6 oktober genomen.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit op het perceel aan de Slobeendweg. Het gaat om een woonunit, waarvoor de aanvraag op 28 juli is ingediend. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn zes weken lang in te zien bij de gemeente Asten. Voor een afspraak kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum.

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