Gemeente Altena wil grond uitgeven aan aangrenzende eigenaren

De gemeente Altena heeft aangekondigd stukken grond uit te willen geven aan eigenaren van aangrenzende percelen. Het gaat om verschillende locaties in onder andere Almkerk, Werkendam en Rijswijk.

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Het betreft percelen snippergroen waarvan de gemeente heeft besloten dat deze geschikt zijn voor uitgifte. De grond zal worden uitgegeven via koop, huur of bruikleen, afhankelijk van de locatie en situatie. Zo wordt bijvoorbeeld een stuk grond van 474 vierkante meter aan de Provincialeweg Noord 128 in Almkerk verkocht, terwijl kleinere percelen in Rijswijk en Werkendam worden aangeboden voor huur of bruikleen.

Na een wachttijd van twintig kalenderdagen zal de gemeente Altena verder gaan met het proces om overeenkomsten te ondertekenen. Deze uitgifte is onderdeel van het beleid zoals beschreven in de beleidsnota snippergroen van 2020.