Werkzaamheden Tilburgseweg in Goirle starten maandag

Vanaf maandag 12 oktober wordt er gewerkt aan de kruising Tilburgseweg-Van Haestrechtstraat in Goirle. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project ‘Groot onderhoud Dorpsstraat’ en duren tot medio november. De weg wordt volledig afgesloten voor verkeer. Ook buslijnen rijden tijdelijk een andere route.

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De gemeente Goirle werkt vanaf maandag 12 oktober aan de kruising Tilburgseweg-Van Haestrechtstraat. Dit maakt deel uit van het project ‘Groot onderhoud Dorpsstraat’, waarbij onder andere het riool wordt vervangen en de weg opnieuw wordt ingericht. De snelheid wordt daarbij verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.

De werkzaamheden duren tot medio november. Gedurende deze periode is de kruising niet toegankelijk voor verkeer. Automobilisten die het centrum willen bereiken, kunnen gebruikmaken van de omleidingsroutes C en T. Voor het Van Hogendorpplein is route K beschikbaar.

Openbaar vervoer aangepast

Ook het openbaar vervoer wordt omgeleid. Buslijn 2 rijdt tijdens de werkzaamheden een aangepaste route door Goirle, waarbij enkele haltes vervallen. De vervallen haltes zijn onder andere Abcovenseweg, Van Haestrechtstraat en Dorpsstraat. Daarnaast wordt buurtbus 295 tijdelijk omgeleid. Reizigers kunnen actuele reisinformatie vinden op de website van 9292 of gebruikmaken van Bravo Flex, een dienst waarmee ritten naar grote bushaltes geboekt kunnen worden.

De gemeente Goirle wil met deze aanpassingen de wegen toekomstbestendig maken. Meer informatie over het project ‘Groot onderhoud Dorpsstraat’ is beschikbaar via de gemeente.