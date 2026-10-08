Burgemeester Goirle ontbijt met leerlingen van De Vonder

Burgemeester Mark van Stappershoef heeft samen met leerlingen van De Vonder ontbeten tijdens het jaarlijkse Burgemeestersontbijt. Het evenement vond plaats in het gemeentehuis van Goirle en stond in het teken van een gezonde start van de dag.

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Op donderdag 8 oktober verzamelden leerlingen van basisschool De Vonder zich in het gemeentehuis van Goirle voor een bijzonder ontbijt. Ze schoven aan bij burgemeester Mark van Stappershoef, wethouder Frans Nederstigt en jeugdburgemeester Luc van Laerhoven. Het jaarlijkse Burgemeestersontbijt stond dit keer niet alleen in het teken van gezond eten, maar ook van educatie en gezelligheid.

De kinderen hadden volop vragen voor de burgemeester. Ze wilden onder meer weten wat hij dagelijks doet en hoe hij zelf ontbijt. Daarnaast kregen ze uitleg van een teler over de herkomst van hun ontbijtproducten. Dat leidde tot een ochtend vol interessante gesprekken en nieuwe inzichten.

Gezonde start centraal

Het ontbijt, dat werd verzorgd door een lokale bakker en teler, was volledig samengesteld volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. Tijdens het evenement werd benadrukt hoe belangrijk een goed ontbijt is voor een gezonde start van de dag. Voor sommige kinderen is dit helaas niet vanzelfsprekend.

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van een initiatief van Stichting Schoolontbijt, in samenwerking met Stichting Ambachtelijke Bakkers. Dit jaar doen in totaal 283 gemeenten in Nederland mee aan het evenement.