Ouders in Heeze-Leende leren over digitale opvoeding

In Heeze-Leende worden deze maand activiteiten georganiseerd om ouders, kinderen en jongeren te helpen met het omgaan met schermen en media. Er zijn bijeenkomsten en workshops over onderwerpen zoals social media, gamen en online risico's.

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Schermen, social media en online vriendschappen spelen een grote rol in het leven van kinderen en jongeren. In Heeze-Leende staat de maand oktober daarom in het teken van 'Opgroeien in een digitale wereld'. Met activiteiten voor verschillende leeftijden wordt geprobeerd ouders en kinderen handvatten te geven om bewust om te gaan met de digitale wereld.

Voor ouders van jonge kinderen van twee tot en met zes jaar is er op donderdag 15 oktober een bijeenkomst over schermgebruik. Daarnaast gaan leerlingen uit groep 7 en 8 van enkele scholen op ontdekkingstocht door hun digitale omgeving. Ze leren daarbij meer over hoe technologie hun leven beïnvloedt.

Interactieve ouderavond

Op dinsdag 3 november vindt in De Schammert in Leende een interactieve ouderavond plaats. Helder Theater en mediapedagoog Karin Blokland behandelen onderwerpen zoals social media, gamen, groepsapps en smartphonegebruik. Ouders krijgen praktische tips om hun kinderen te begeleiden in het gebruik van digitale middelen.

De ouderavond belooft herkenbare situaties en humor te combineren met nuttige adviezen. Daarmee krijgen ouders meer inzicht in de online wereld van hun kinderen en de mogelijke risico's die daarbij komen kijken.

Het volledige programma van de maandactiviteiten is beschikbaar. Ouders en kinderen kunnen zelf ontdekken welke workshops en bijeenkomsten het beste bij hen passen.