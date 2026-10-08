Snoeiwerkzaamheden hagen starten in Heeze-Leende

In Heeze-Leende starten volgende week snoeiwerkzaamheden aan hagen in twee wijken. Het onderhoud begint in de week van 12 oktober en duurt tot eind oktober, afhankelijk van het weer.

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De hagen in de wijken Engelse Tuin en De Weibossen worden binnenkort gesnoeid. Nu de groeiperiode voorbij is, is het tijd voor onderhoud aan het groen. De gemeente Heeze-Leende heeft aangegeven de werkzaamheden zorgvuldig te plannen om overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De duur van de snoeiwerkzaamheden hangt af van de weersomstandigheden. Als alles volgens planning verloopt, moeten de werkzaamheden eind oktober afgerond zijn. De gemeente benadrukt dat het snoeien noodzakelijk is voor een goede staat van het groen in de wijken.

Heb je meldingen over de snoeiwerkzaamheden? Die kun je doorgeven via de BuitenBeter-app. Voor vragen is de gemeente bereikbaar op het nummer 040 224 1400.